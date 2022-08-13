Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin ''parmak bebeği''nden müjdeli haber Türkiye'nin ''parmak bebeği''nden müjdeli haber 13 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 12:55 İstanbul'da doğumuna 4 ay varken, annesinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle sezaryenle alınmak zorunda kalınan ve 540 gram doğan Rabia bebek, 137 günlük yaşam savaşını kordon kanı kök hücre tedavisiyle kazandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f7750a4991ba3be00e2947" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hem hırsız hem sapık! Genç kadına iğrenç taciz Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı yüzde 85 koruyor Alkol denetiminde hayatının şokunu yaşamıştı, mahkemeden gelen kararla yüzü güldü 'Batarsın' diyenleri dinlemedi şimdi servet kazanıyor İstanbul'da akıl almaz cinayet kamerada! Yeşil listedeki 3 terörist daha öldürüldü Bunlar çöpten değil, çocukların midesinden çıktı! Büyüleyen görüntü! Burası ne Akdeniz, ne Ege, ne Karadeniz ne de Marmara denizi! Canlı yayında seçim anketi kavgası! AK Partili isim küplere bindi