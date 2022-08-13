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Türkiye'nin ''parmak bebeği''nden müjdeli haber

İstanbul'da doğumuna 4 ay varken, annesinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle sezaryenle alınmak zorunda kalınan ve 540 gram doğan Rabia bebek, 137 günlük yaşam savaşını kordon kanı kök hücre tedavisiyle kazandı.

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