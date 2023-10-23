Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin sakin şehrine sonbahar geldi! Tablo değil gerçek! Türkiye'nin sakin şehrine sonbahar geldi! Tablo değil gerçek! 23 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 13:01 Güncelleme: 23 Ekim 2023 Pazartesi 13:01 Artvin'in 'Sakin Şehir' ünvanlı ilçesi Şavşat sonbahar renklerine bürününce eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine masalsı görüntüler sunuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6536447382189a02335773c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli'nin verdiği süre doldu, MHP'nin adımı bu oldu İsrail yine bir hastane yakınını vurdu Eli bıçaklı eş dehşeti kamerada: Sokak ortasında göğsünden bıçakladı Bitmek bilmeyen düğünde damat ve geline birer servet takıldı İstanbul'da polisli konut çetesi çökertildi! Hatay’da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Cumhuriyetin 100. yılında Örümcek Ormanları’ndaydılar Barınma krizinde yeni tehdidin adı: Ev arkadaşı krizi! Kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı