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Türkiye'nin sakin şehrine sonbahar geldi! Tablo değil gerçek!

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Artvin'in 'Sakin Şehir' ünvanlı ilçesi Şavşat sonbahar renklerine bürününce eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine masalsı görüntüler sunuyor.

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