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Türkiye'nin ''sarı gelini''nden kötü haber!

Türkiye'nin yağlık ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Trakya'da üreticinin 'sarı gelin' olarak adlandırdığı ayçiçeği, son dönemde etkisini gösteren aşırı sıcaklardan dolayı verim kaybına uğradı.

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