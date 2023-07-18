Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin ''sarı gelini''nden kötü haber! Türkiye'nin ''sarı gelini''nden kötü haber! 18 Temmuz 2023 Salı Saat: 13:15 Türkiye'nin yağlık ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Trakya'da üreticinin 'sarı gelin' olarak adlandırdığı ayçiçeği, son dönemde etkisini gösteren aşırı sıcaklardan dolayı verim kaybına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b6664142920b67690e12a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da buzluktan çıkan vahşette kan donduran ifade Yabancı uyruklular çetesi esnafın kabusu oldu İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ''kentsel dönüşüm'' itirafı Günün en garip kazası İstanbul'da kameraya yansıdı Profesörden doğal afetler için dikkat çeken öneri: ''Binaları boyayalım!'' Çılgın Türkler iş başında: Hem serinliyor hem de elektrikten tasarruf ediyor Sıcaklar bunalttı diyenlere kötü haber: Daha yeni başlıyor! Plaj fiyatları uçtu, sıcaklar bastırdı, İstanbullu'nun çözümü bu oldu Ankara'da patlama! Yaralılar var