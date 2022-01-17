Türkiye'nin Sibirya'sında her şey dondu!

Soğuğuyla meşhur illerimizden biri olan Erzurum'da termometreler eksi 33 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle araçlar, kapı kilitleri, şadırvanlar ve otobüs durakları buz tuttu.

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