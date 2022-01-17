Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin Sibirya'sında her şey dondu! Türkiye'nin Sibirya'sında her şey dondu! 17 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 14:05 Soğuğuyla meşhur illerimizden biri olan Erzurum'da termometreler eksi 33 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle araçlar, kapı kilitleri, şadırvanlar ve otobüs durakları buz tuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e54d7d1641937e61045813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gitti Yaban hayatı, fotokapanlara yansıdı Sosyal medyayı ayağa kaldıran ''kaçırıldım'' paylaşımı 19 yıl önce ortadan kaybolmuştu... Yasak aşk cinayetine kurban gitmiş! İstanbul'da ilginç anlar! Böyle çay servisi görülmedi İstanbul Havalimanı’nda ilaç kaçakçılığı operasyonu İstanbul'da genç kadına kapkaç şoku Turizm cenneti Boraboy Gölü'nün yüzeyi buz tuttu Aşıyı peçeteye sıkan hemşire kameraya yakalandı!