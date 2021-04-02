Türkiye'nin sonu gelmeyen haberi: Bu köpek konuşuyor!

Erzurum'un Olur ilçesinde esnaflık yapan evli ve 4 çocuk babası Fikret Demirci'nin 22 aylık Kangal köpeğinin "Benim adım Ejder" dediğine yönelik iddialar gündem oldu. İşte o video...

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