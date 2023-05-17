Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin sulak alanlarında acı manzara: 20'si yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Türkiye'nin sulak alanlarında acı manzara: 20'si yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 17 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 12:40 Doğa Derneği tarafından yapılan çalışmaya göre, Türkiye'de 20 sulak alan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6464a11357a67b76b107772b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı CHP açıkladı: 7 bin 94 sandıkta uyuşmazlık tespit ettik Aldatan sevgiliye suç üstü! Ortalığı savaş alanına çevirdi İstanbul'da çöpe bulunan yırtık kimlerin sırrı çözüldü YSK önünde gözaltılar var Sen misin dansöze para takan! Trafikte böyle geziyor Geceyarısı şimşekler geceyi gündüze çevirdi Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı İstanbul'da aile boyu vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti