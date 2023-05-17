Türkiye'nin sulak alanlarında acı manzara: 20'si yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Doğa Derneği tarafından yapılan çalışmaya göre, Türkiye'de 20 sulak alan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

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