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  4. Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu

Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu

Türkiye'de bugün bisikletleriyle sokağa inen 'süslü kadınlar' bir birinden güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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