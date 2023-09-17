Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu 17 Eylül 2023 Pazar Saat: 21:05 Türkiye'de bugün bisikletleriyle sokağa inen 'süslü kadınlar' bir birinden güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65073fe461433a530b63ead7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay'da can pazarı! 5 kişinin bulunduğu tekne alev aldı Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı 232 yıllık tarihin içine ettiler! Ev hapsi verilmişti, kaçarken yakalandı İstanbul trafiğinde yine yol verme dehşeti Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi 17 DEAŞ'lı terörist silahlarıyla birlikte yakalandı AK Parti'nin 2024 seçimleri için İstanbul şarkısı belli oldu Mustafa Sarıgül'den Sputnik'teki greve destek ziyareti