Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu

Türkiye'de bugün bisikletleriyle sokağa inen 'süslü kadınlar' bir birinden güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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