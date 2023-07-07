Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin tahıl ambarında arpa hasadı başladı Türkiye'nin tahıl ambarında arpa hasadı başladı 07 Temmuz 2023 Cuma Saat: 17:10 Güncelleme: 07 Temmuz 2023 Cuma 17:10 Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda arpa hasadı başladı. Geçen yıla göre rekolte ve kalitenin aynı olduğu belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a81ccfdd87a976136b8ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asansör 3'üncü kattan zemine çakıldı: 5 yaralı Bunu da gördük! Vergiden kaçış kuyruğu! 1971 model efsaneyi garajdan çıkardı! Milyonlarca TL teklif ettiler ama kabul etmedi! Arda Güler resmen Real Madrid'de! İmzayı attı İstanbul'da yüzlerce kaçak göçmen yakalandı Bir ilimizde 120 köye karantina altında! Motosiklet hırsızlarının ''pes'' dedirttiği anlar kamerada! Diyarbakır’daki deprem konutlarının son hali görüntülendi Metrobüste kadın yolcular birbirine girdi