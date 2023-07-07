Türkiye'nin tahıl ambarında arpa hasadı başladı

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda arpa hasadı başladı. Geçen yıla göre rekolte ve kalitenin aynı olduğu belirtildi.

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