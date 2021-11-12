Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin tatil cennetinde köpekbalığı istilası! Türkiye'nin tatil cennetinde köpekbalığı istilası! 12 Kasım 2021 Cuma Saat: 07:35 Muğla'nın Ortaca ilçesinin Sarıgerme Plajı açıklarında avlanan 6 köpek balığı görüldü. Köpek balıklarının kıyıya oldukça yaklaşması görenleri heyecanlandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618def053d4f7b42250b4663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O isim Müge Anlı’da canlı yayındaki ihbar sonrası stüdyodan kaçtı Haluk Levent'ten sesini kaybeden ünlü şarkıcıya destek Kılıçdaroğlu: Çiftçinin, esnafın kredi faizlerini bir haftada sileceğiz Samuray kılıcıyla katledilmişti: Başak'a acı veda Tanju Çolak'tan Hülya Avşar yorumu: Hoşuma gitmedi desem yalan olur Samuray kılıçlı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Kötü koku ortaya çıkardı! Yol kenarında korkunç manzara Erdoğan: ''Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinciyiz'' Saakaşvili yaka paça hastaneye böyle götürüldü