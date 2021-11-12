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Türkiye'nin tatil cennetinde köpekbalığı istilası!

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Sarıgerme Plajı açıklarında avlanan 6 köpek balığı görüldü. Köpek balıklarının kıyıya oldukça yaklaşması görenleri heyecanlandırdı.

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