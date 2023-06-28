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  4. Türkiye'nin tatil cennetinde nüfus 1 milyonu aştı

Türkiye'nin tatil cennetinde nüfus 1 milyonu aştı

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İzmir’in Çeşme ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde de tatilci akını yaşanıyor. Nüfusu 1 milyonu aşan ilçede rüzgarlı havaya rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti.

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