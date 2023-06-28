Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin tatil cennetinde nüfus 1 milyonu aştı Türkiye'nin tatil cennetinde nüfus 1 milyonu aştı 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 16:40 Güncelleme: 28 Haziran 2023 Çarşamba 16:40 İzmir’in Çeşme ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde de tatilci akını yaşanıyor. Nüfusu 1 milyonu aşan ilçede rüzgarlı havaya rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649c384edcfe762fc7448a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konya'da kimyasal saldırı! O anlar kamerada Bozcaada'da Akvaryum Koyu krizi! Bayram günü 'platonik aşık'' cinayeti! Bir kadın daha öldürüldü İzmir'de özel uçak düştü! Sahibinin elinden kaçan kurbanlık D-100’ü birbirine kattı Profesörden karayılan uyarısı; zehirlileri yer, zararsızdır, öldürmeyin Denizden buzdolabı çıktı Boğaz'da yalı kirası gibi plajda loca kirası Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi