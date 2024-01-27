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  4. Türkiye'nin ters akan tek akarsuyuydu... Manzara korkunç!

Türkiye'nin ters akan tek akarsuyuydu... Manzara korkunç!

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Türkiye’nin tersine akan tek akarsuyu olma özelliğini taşıyan Tersakan Çayı, dip yapan su seviyesi ve kirlilik nedeniyle 2 aydır köpük akıyor.

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