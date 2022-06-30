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Türkiye'nin turizm cennetinde saklambaç! Pes dedirten taktik

Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'nın Konyaaltı sahilinde kaçak satış yapan seyyar satıcıların zabıtalarla saklambaç oynadığı anlar kameralara yansıdı.

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