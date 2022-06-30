Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin turizm cennetinde saklambaç! Pes dedirten taktik Türkiye'nin turizm cennetinde saklambaç! Pes dedirten taktik 30 Haziran 2022 Perşembe Saat: 12:50 Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'nın Konyaaltı sahilinde kaçak satış yapan seyyar satıcıların zabıtalarla saklambaç oynadığı anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bd71ebf5394618251bc913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4'üncü katta can pazarı! Balkondan atlayan kadını havada tuttu İstanbul'da faciadan dönüldü! Küçük çocuğun ölümden döndüğü an kamerada 13 yaşında su satıp, gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor Reyhanlı katliamının talimatını veren uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi Jüri de ağzı açık izledi! Sosyal medyayı sallayan dans şov Hülya Avşar'dan plajda şezlong sporu paylaşımı olay oldu TEM'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı Mansur Yavaş sahnede seymenlere eşlik edip, Ankara Havası oynadı İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert tepki: ''Bu kararın altında ezilirler''