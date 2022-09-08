Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin ünlü karikatüristi baba mesleğine döndü Türkiye'nin ünlü karikatüristi baba mesleğine döndü 08 Eylül 2022 Perşembe Saat: 14:35 Türkiye'nin en önemli mizah dergilerinde uzun yıllar boyunca karikatüristlik yapan Serkan Yılmaz, baba mesleği olan badanacılığa başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6319d3765cd41559cd7783e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galatasaray'ın bir transferi daha İstanbul'da Merve Boluğur'un takipçisine ''bekaret kemerli'' yanıtı olay oldu Hem çalmış hem de ''eşek gibi çalışıyorum'' diye paylaşmış TEM'de TIR devrildi, Edirne yönü kapandı PKK'lı Suriyeli terörist İstanbul'da yakalandı Trafikte yol verme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı! Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu İmamoğlu: ''İstanbullunun malını İstanbulluya geri vermek için çalışıyoruz'' Sosyal deney gibi... Binlerce TL parası sokağa saçıldı, bakın ne oldu!