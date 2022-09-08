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Türkiye'nin ünlü karikatüristi baba mesleğine döndü

Türkiye'nin en önemli mizah dergilerinde uzun yıllar boyunca karikatüristlik yapan Serkan Yılmaz, baba mesleği olan badanacılığa başladı.

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