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  3. 17 Mayıs 2017 12:15

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Konutu önünde arbede!

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Konutu önünde Erdoğan’ı protesto eden grup ile destekleyenler arasında arbede yaşandı.

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Global Ports Holding Plc hisseleri Londra Borsası’nda işlemlere açıldı
Global Ports Holding Plc hisseleri Londra Borsası’nda işlemlere açıldı
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Bir annenin yardım çığlığı
Bir annenin yardım çığlığı
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Washingtondaki PKKlılara ayar üstüne ayar veren Türk
Washingtondaki PKKlılara ayar üstüne ayar veren Türk
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83 yaşında Kuran-ı Kerim öğrendi
83 yaşında Kuran-ı Kerim öğrendi
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Mektebim Okulları’ndan Lüleburgaz’a kampüs
Mektebim Okulları’ndan Lüleburgaz’a kampüs
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Orkide kökleri burada salep oluyor
Orkide kökleri burada salep oluyor