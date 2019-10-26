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  3. 26 Ekim 2019 10:05

Türkiye'nin yarısı yağışlı, yarısı güneşli! İşte 5 günlük hava tahminleri..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre bugün sabah saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

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