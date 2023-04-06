  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'nin yaz tatili cenneti bembeyaz! Sahili görenler gözlerine inanamadı

Türkiye'nin yaz tatili cenneti bembeyaz! Sahili görenler gözlerine inanamadı

İzmir'in turistik kenti Çeşme'de, sabah erken saatlerde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yazın cıvıl cıvıl olan plajlar bile beyaza büründü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Dolu yağışı bastırdı İzmir beyaza büründü
batman_da_nisan_atan_ciftin_aileleri_arasinda_tasli_sopali_bicakli_kavga_5_yarali
Uluslararası müzik festivaline katılan Ahmet Necdet Sezer, ayakta alkışlandı
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği 3’üncü baskında 6 kişi yaralandı
İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa’ya son 24 saatte 3’üncü baskın
İsrail polisi Mescid-i Aksada ibadet eden Müslümanlara saldırdı
İstanbul'da 5 katlı bina çöktü
Büyük panik! 7 katlı bina sabaha karşı çöktü!
Kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulundu... Vahşet!