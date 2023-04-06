Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin yaz tatili cenneti bembeyaz! Sahili görenler gözlerine inanamadı Türkiye'nin yaz tatili cenneti bembeyaz! Sahili görenler gözlerine inanamadı 06 Nisan 2023 Perşembe Saat: 10:10 İzmir'in turistik kenti Çeşme'de, sabah erken saatlerde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yazın cıvıl cıvıl olan plajlar bile beyaza büründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642e705f98721763cf3aae97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolu yağışı bastırdı İzmir beyaza büründü batman_da_nisan_atan_ciftin_aileleri_arasinda_tasli_sopali_bicakli_kavga_5_yarali Uluslararası müzik festivaline katılan Ahmet Necdet Sezer, ayakta alkışlandı İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği 3’üncü baskında 6 kişi yaralandı İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa’ya son 24 saatte 3’üncü baskın İsrail polisi Mescid-i Aksada ibadet eden Müslümanlara saldırdı İstanbul'da 5 katlı bina çöktü Büyük panik! 7 katlı bina sabaha karşı çöktü! Kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulundu... Vahşet!