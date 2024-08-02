Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 14:31 Güncelleme: 02 Ağustos 2024 Cuma 14:31 Türkiye'nin Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar KALKAN DİHA, 41. uçuş testini başarıyla tamamladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66acc3a7e7771ec1430452c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 12 terörist daha etkisiz hale getirildi 26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 zanlı yakalandı İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğun ölüm adımları herkesin yüreklerini ağızlara getirdi Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Şehir magandaları polise taş ve banklarla saldırdı Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Kıskanç cani... 5 çocuk annesi eski eşini katletti