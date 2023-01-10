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Türkiye'nin yeni gururu DİHA havalandı

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2019 yılında duyurulan "Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı" (DİHA) İrtifa Uçuş testini başarıyla tamamlandı. DİHA'nın havalandığı anlar Baykar tarafından paylaşıldı.

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