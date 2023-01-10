Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin yeni gururu DİHA havalandı Türkiye'nin yeni gururu DİHA havalandı 10 Ocak 2023 Salı Saat: 07:50 Güncelleme: 10 Ocak 2023 Salı 07:50 2019 yılında duyurulan "Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı" (DİHA) İrtifa Uçuş testini başarıyla tamamlandı. DİHA'nın havalandığı anlar Baykar tarafından paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bcee8af0067b5a6748b173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Barış Atay 16 yaşında uğradığı işkenceyi anlattı Erdoğan'dan Bakan Nebati'ye: ''Nureddin senden para çıkmıyor, rahat ol'' İstanbul'da yüzlerce taksici trafikte eylemdeydi Kaz Dağları’nda yangın çıktı: Alevler kısa sürede yayıldı Tepki çeken görüntü: Hareket eden örümceği ağzına atıp canlı canlı yedi Öykü Serter'in videosu ifşa oldu: Paranın gücü... Ukrayna ordusunun basın sözcüsünün ''çılgın'' partisi olay oldu Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar Yol buz pistine döndü, araçlar birbirine girdi