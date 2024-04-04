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  4. Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı

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29 Ekim'de ucuzluğu ile piyasaya giriş yapması beklenen Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri TOGG'tan sonra ikinci yerli üretim otomobil olacak.

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