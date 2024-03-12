Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin yerli ilk otonom su aracı DERİNGÖZ göreve hazır Türkiye'nin yerli ilk otonom su aracı DERİNGÖZ göreve hazır 12 Mart 2024 Salı Saat: 10:05 Güncelleme: 12 Mart 2024 Salı 10:05 ASELSAN’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk Otonom Sualtı Aracı DERİNGÖZ’ün dalışlı testleri başarıyla tamamlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65effed2bdaa6f9fe106d423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadınlar Günü'nde öldürülen genç kadının katiline direndiği anlar kamerada Prof. Dr. Naci Görür: ''Bu fay kırılırsa tek bir bina ayakta kalmaz'' İsrail ordusunun insanlık dışı zulmü kamerada Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 günde 6 suç örgütü çökertildi Hande Sarıoğlu canlı yayında ilahi okudu Ünlü diş hekimi ölü olarak bulundu, eşi de dahil 2 kişi tutuklandı İftar sonrası kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 5 yaralı var Müftülük tek adımla erken iftar için harekete geçti İstanbul trafiğinde bıçaklı, çekiçli kavga kamerada