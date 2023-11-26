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  4. Türkiye'nin yerli ''KARAOK''u 12'den vurdu

Türkiye'nin yerli ''KARAOK''u 12'den vurdu

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Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız KARAOK başarılı test atışları ile hedefini tam isabet vurarak sahada gücünü ve teknolojik başarısını bir kez daha kanıtladı.

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