Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin yerli ''KARAOK''u 12'den vurdu Türkiye'nin yerli ''KARAOK''u 12'den vurdu 26 Kasım 2023 Pazar Saat: 22:10 Güncelleme: 26 Kasım 2023 Pazar 22:10 Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız KARAOK başarılı test atışları ile hedefini tam isabet vurarak sahada gücünü ve teknolojik başarısını bir kez daha kanıtladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65639832f8c476c579071783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi Fırtınada yıldırımın düştüğü an kamerada Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu Bir aile içi katliam daha: Eşini katletti, annesini yaraladı Şiddetli rüzgarda üzerine ağaç devrilen midibüs hurdaya döndü Adana'da su borusu patladı, yollar nehre döndü Fuhuş operasyonunda polisi şoke eden liste Çocuk parkı alevler içinde kaldı! Kundaklama iddiası var İstanbul'da deniz taştı, evler sular altında kaldı