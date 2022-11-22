Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin yerli ve milli gururu TSK envanterine girdi Türkiye'nin yerli ve milli gururu TSK envanterine girdi 22 Kasım 2022 Salı Saat: 16:30 FNSS firması tarafından üretimi gerçekleştirilen ve özellikleriyle dünyada ilk olan PARS 4 6X6 Mayına Karşı Korumalı Araçlar'ın teslimatları gerçekleştirilerek Mehmetçik’in envanterine girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637ccf05c66091134a2cf3d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Duayen gazeteci Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı Erdoğan'dan kara harekatı sinyali: ''Hepsinin kökünü kazıyacağız'' Türkiye'nin kanı donmuştu! Döner bıçaklı saldırganın cezası belli oldu Katar'a çok sert tepki: ''Para ile kurulmuş bir çakma ülke'' İstanbul'da ''kibar'' hırsızlar kameraya yakalandı Gaziantep'teki faciayı şehit öğretmen önlemiş Akıl almaz motosiklet hırsızlığı kamerada Karın şişliği şikayetiyle gitmişti... Doktorlar ameliyatta neye uğradığını şaşırdı Günün en acı karesi: Minik şehidi, minik kardeşi uğurladı