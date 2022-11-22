Türkiye'nin yerli ve milli gururu TSK envanterine girdi

FNSS firması tarafından üretimi gerçekleştirilen ve özellikleriyle dünyada ilk olan PARS 4 6X6 Mayına Karşı Korumalı Araçlar'ın teslimatları gerçekleştirilerek Mehmetçik’in envanterine girdi.

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