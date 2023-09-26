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  4. Türkiye'nin yeşil altını! Köyde keşfedildi kilosu 20 bin TL'den satılıyor

Türkiye'nin yeşil altını! Köyde keşfedildi kilosu 20 bin TL'den satılıyor

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Artvin’in Ardanuç ilçesinde 89 nüfuslu köyde keşfedilerek markalaşması için çalışma başlatılan yeşil balın kilosu 20 bin liraya satılıyor.

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