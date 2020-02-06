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  3. 06 Şubat 2020 14:40

Türkiye'nin yüreğini yakan fotoğrafın hikayesi

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ faciasında kurtarma çalışmaları sürerken çekilen askerin fotoğrafı Türkiye'nin gündemine oturdu. Fotoğrafı çeken muhabir, o fotoğrafın hikayesini anlattı.

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