  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'nin yüzen adalarına 4 mevsim ziyaretçi akını

Türkiye'nin yüzen adalarına 4 mevsim ziyaretçi akını

Güncelleme:

Bingöl'de bulunan Türkiye'nin yüzen adalarına 2024'ün sadece 9 ayında 17 bin kişi tarafından ziyaret edildiği açıklandı. İşte yüzen adaların büyüleyen manzarası...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Van'da 1 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada
Van'da 1 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada
İETT'den Neşet Ertaş için vefa otobüsü
İETT'den Neşet Ertaş için vefa otobüsü
Bozkırın ortasında bir vaha: Kurak araziyi ormana çevirdi
Bozkırın ortasında bir vaha: Kurak araziyi ormana çevirdi
İstanbul'un barajlarından kötü haber
İstanbul'un barajlarından kötü haber
''Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın''
''Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın''
Dünyada eşine nadir rastlanan bir doğa harikası: Otlukbeli Gölü
Dünyada eşine nadir rastlanan bir doğa harikası: Otlukbeli Gölü
Biden'dan dikkat çeken veda: ''Bir kırılma noktasındayız''
Biden'dan dikkat çeken veda: ''Bir kırılma noktasındayız''
27 ilde binden fazla kaçak göçmen yakalandı
27 ilde binden fazla kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da çocuğa öz baba şiddeti kamerada
İstanbul'da çocuğa öz baba şiddeti kamerada