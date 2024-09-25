Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin yüzen adalarına 4 mevsim ziyaretçi akını Türkiye'nin yüzen adalarına 4 mevsim ziyaretçi akını 25 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 12:15 Güncelleme: 25 Eylül 2024 Çarşamba 12:15 Bingöl'de bulunan Türkiye'nin yüzen adalarına 2024'ün sadece 9 ayında 17 bin kişi tarafından ziyaret edildiği açıklandı. İşte yüzen adaların büyüleyen manzarası... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f3d4c8e1ad4222ae0fc6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da 1 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada İETT'den Neşet Ertaş için vefa otobüsü Bozkırın ortasında bir vaha: Kurak araziyi ormana çevirdi İstanbul'un barajlarından kötü haber ''Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın'' Dünyada eşine nadir rastlanan bir doğa harikası: Otlukbeli Gölü Biden'dan dikkat çeken veda: ''Bir kırılma noktasındayız'' 27 ilde binden fazla kaçak göçmen yakalandı İstanbul'da çocuğa öz baba şiddeti kamerada