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  4. Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na yılın ilk karı düştü

Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na yılın ilk karı düştü

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Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yılın ilk kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışının ardından dağın zirvesi adeta kış mevsiminin habercisi oldu.

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