Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na yılın ilk karı düştü

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yılın ilk kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışının ardından dağın zirvesi adeta kış mevsiminin habercisi oldu.

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