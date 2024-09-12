Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na yılın ilk karı düştü Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na yılın ilk karı düştü 12 Eylül 2024 Perşembe Saat: 21:20 Güncelleme: 12 Eylül 2024 Perşembe 21:20 Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yılın ilk kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışının ardından dağın zirvesi adeta kış mevsiminin habercisi oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e330ff3b91fa4f0e029333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı Ege'nin kadınlarının 8 bin yıllık atalarıyla ilgili ilginç keşif Turizm cenneti Antalya'da hayvanlara turistik eziyete tepki yağıyor Bir vahşet daha: Öldürüp gömdü, aylar sonra suçunu itiraf etti Kadın yolcu seyir minibüsten düştü, şoför yoluna devam etti Sahte altına karşı uzmanlardan ses uyarısı Cezaevi firarisi bacada yakalandı 25 bin adet uyuşturucu hapla yakalanan avukattan ''pes'' dedirten savunma Esenyurt'ta dehşet: Eski kız arkadaşının evini basıp darp etti