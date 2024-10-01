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  4. Türkiye'nin zirvesinden garip manzara: Yılın ilk karı bekleniyordu ama...

Türkiye'nin zirvesinden garip manzara: Yılın ilk karı bekleniyordu ama...

Türkiye'de kış turizmi denilince akla ilk gelen merkezlerinden olan Uludağ’da mevsimin ilk karı beklenirken, sezon boyunca adım atmaya yer kalmayan kayak pistlerinde koyunlar otluyor....

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