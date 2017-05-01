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  3. 01 Mayıs 2017 22:50

Türkiyenin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna, yüzleri maskeli bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

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İstanbulda feci kaza: 1 ağır yaralı
İstanbulda feci kaza: 1 ağır yaralı
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Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine açıldı
Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine açıldı
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Minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 9 yaralı
Minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 9 yaralı
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Hakkaride coşkulu karşılama
Hakkaride coşkulu karşılama
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ATV ile uçuruma yuvarlandı!
ATV ile uçuruma yuvarlandı!
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Sınırda güvenlik kuleleri ve mevziler yapılıyor
Sınırda güvenlik kuleleri ve mevziler yapılıyor