Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'ye gelen ünlü YouTuber'a Suriyelilerden taciz Türkiye'ye gelen ünlü YouTuber'a Suriyelilerden taciz 28 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 08:10 Güney Koreli bir YouTuber, Gaziantep sokaklarında çekim yaparken Suriyeli olduklarını belirten 3 kişinin tacizine uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621c593aad742f059526d163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6 muhalefet partisi aynı anda paylaştı: Dünün Değil, Bugünün Değil, Yarının Türkiyesi Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Şikayetçi olmadı Annesi ve 4 aylık kardeşiyle Ukrayna'da mahsur kalan Mira dua ederek yardım istedi Azerbaycan, Rusya'ya karşı Ukrayna için sokakta Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye de vurulur!'' İmamoğlu'ndan ''Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?'' sorusuna yanıt Rus askerleri marketleri ve döviz bürolarını yağmalamaya başladı: O anlar kamerada! Ukrayna'da sokak savaşı: İlk görüntüler paylaşıldı Ukrayna ''maşallah'' notuyla paylaştı: Bayraktar TB2 SİHA'ları Rus konvoyunu vurdu