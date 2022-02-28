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  4. Türkiye'ye gelen ünlü YouTuber'a Suriyelilerden taciz

Türkiye'ye gelen ünlü YouTuber'a Suriyelilerden taciz

Güney Koreli bir YouTuber, Gaziantep sokaklarında çekim yaparken Suriyeli olduklarını belirten 3 kişinin tacizine uğradı.

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