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  4. Türkiye'ye giren göçmenleri taşıyan Metro Turizm şoförü gözaltında

Türkiye'ye giren göçmenleri taşıyan Metro Turizm şoförü gözaltında

Van'dan ülkeye giriş yapan sığınmacıları taşıdığı tespit edilen Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alındı.

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