Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganların videosunu paylaşıp sordu: ''Kim bunlar ?''

Ünlü şarkıcı Murat Boz, mültecilerin geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kim bunlar? Ne için akın akın vatanımıza geliyorlar?" dedi.

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