Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganların videosunu paylaşıp sordu: ''Kim bunlar ?'' Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganların videosunu paylaşıp sordu: ''Kim bunlar ?'' 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 20:10 Ünlü şarkıcı Murat Boz, mültecilerin geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kim bunlar? Ne için akın akın vatanımıza geliyorlar?" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610d6d0a0b4b60570935b6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla’da orman yangınları sürüyor! 4 ilçeden alevler yükseliyor! Bir ilimizden daha kötü haber! Alevler evlere doğru ilerliyor İstanbul'da gökyüzünü saran kül bulutu için kritik uyarı Akşener'den kendisine tepki gösteren vatandaşa olay yanıt İstanbul'da Erdoğan'ın konvoyunu durdurdular Yangın söndürme uçağını engelleyen jetski hakkında soruşturma Şahan Gökbakar'dan yandaş medyaya: ''Siz hangi ülkenin basınısınız?'' Dilek İmamoğlu: ''Canlıların sessiz çığlıklarını çok uzaklardan içimizde hissettik'' Bakan'a "Devletin helikopterleri neredeydi" dedi, gözaltına alındı