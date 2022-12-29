Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'ye Rus akını sürüyor! Yazın Antalya'ya, kışın ise... Türkiye'ye Rus akını sürüyor! Yazın Antalya'ya, kışın ise... 29 Aralık 2022 Perşembe Saat: 22:20 Güncelleme: 29 Aralık 2022 Perşembe 22:20 Palandöken Kayak Merkezinde tatil yapacak olan ilk Rus kafilesi Erzurum’a ulaştı. Charter seferi ile gelen 185 Rus turist, Palandöken Kayak Merkezinde eğlenmeye ve kayak yapmaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ade877ce234a48e06f2983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'yi tencerede taş kaynatıp fatura yaktılar protesto ettiler Film sahnesi değil gerçek: İskele ve fener donup buz tuttu Profesör canlı yayında diplomasını yırttı Bakan Akar ''Suriyeli kardeşlerimize'' garanti verdi Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restoran kapatıldı THY uçağında akıl almaz şaka! Uçak tahliye edildi Yabancı uyruklu kaçak canlı bomba çıktı! AK Partili milletvekilinden gazeteciye kamerlarına önünde fırça Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak AK Parti, Altılı Masa ve FETÖ iddiası