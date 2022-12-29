Türkiye'ye Rus akını sürüyor! Yazın Antalya'ya, kışın ise...

Palandöken Kayak Merkezinde tatil yapacak olan ilk Rus kafilesi Erzurum’a ulaştı. Charter seferi ile gelen 185 Rus turist, Palandöken Kayak Merkezinde eğlenmeye ve kayak yapmaya başladı.

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