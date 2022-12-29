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  4. Türkiye'ye Rus akını sürüyor! Yazın Antalya'ya, kışın ise...

Türkiye'ye Rus akını sürüyor! Yazın Antalya'ya, kışın ise...

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Palandöken Kayak Merkezinde tatil yapacak olan ilk Rus kafilesi Erzurum’a ulaştı. Charter seferi ile gelen 185 Rus turist, Palandöken Kayak Merkezinde eğlenmeye ve kayak yapmaya başladı.

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