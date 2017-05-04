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TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN ANLAŞMAYA VARDI !
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  3. 04 Mayıs 2017 15:15

Türkiyeye valizin içinde girerken yakalandı

Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Türkiye'ye kaçak yollarla geçmek isteyen Ukrayna uyruklu şahsın taşıdığı eşya valizinden cenin vaziyetinde duran genç bir kadın yakalandı.

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