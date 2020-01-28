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  3. 28 Ocak 2020 11:20

Türkiye'yi ağlatan notun sahibi ortaya çıktı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinden Elazığ’a gönderilen yardım malzemelerinin arasına “Harçlığımdan veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgilerle” yazılı not bırakan küçük kız ortaya çıktı.

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