Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'yi şoke eden hırsızlıkta korkulan oldu! Türkiye'yi şoke eden hırsızlıkta korkulan oldu! 14 Nisan 2022 Perşembe Saat: 11:06 Adana’da hırsızların demirlerini 2 kez çaldığı yüksek gerilim hattı direği devrildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6257d5ee0a791b5e71563ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbulluların uykusunu kaçıracak uyarı Skandal görüntüler! Bakan, sekreteriyle bakanlıkta sarmaş dolaş yakalandı Bugün Türkiye'de bir kadın daha katledildi! 22 yaşında 2 çocuk annesiydi... Amerika'da polis siyahi genci katletti! Korkunç anlar kamerada Bakan Soylu'nun bu sözleri ortalığı karıştırdı! Ümit Özdağ'dan çok sert tepki Muğla'da yüreklerin ağızlara geldi an... Paraşütçünün ölümden döndüğü anlar kamerada İmamoğlu: ''Bugünlerde günlerce Atatürk ile dertleşmek isterdim'' Bir göçmen rezaleti daha! Pakistanlı göçmen Türk kızlarını videoya çekip paylaştı!