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Türkiye'yi şoke eden hırsızlıkta korkulan oldu!

Adana’da hırsızların demirlerini 2 kez çaldığı yüksek gerilim hattı direği devrildi.

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