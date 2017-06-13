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  3. 13 Haziran 2017 14:45

Türkiye'yi yasa boğan olayın çarpıcı detayları ortaya çıktı!

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde dört gün önce parkta kaybolduktan sonra dün komşularının evinin önünde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

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Neye uğradıklarını şaşırdılar!
Neye uğradıklarını şaşırdılar!
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Lüks sitede canlı yayın aracı gerginliği
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Motosiket sürücüsü küçük çocuğa çarpıp böyle kaçtı
Motosiket sürücüsü küçük çocuğa çarpıp böyle kaçtı
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Garadan Kandile PKKnın kaçırdığı oğlunu arıyor
Garadan Kandile PKKnın kaçırdığı oğlunu arıyor
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Babalar da pırlanta takar
Babalar da pırlanta takar
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Ceylin cinayetinde kan donduran gelişme
Ceylin cinayetinde kan donduran gelişme