Türkleri tartaklayan görüntüleri ortaya çıkmıştı: İstifa etti
17 Kasım 2018 00:00
Türkleri tartaklayan görüntüleri ortaya çıkmıştı: İstifa etti
Bulgaristan’da Türklere ve Romanlara yönelik ırkçı söylemleriyle tanınan ve daha öncede Türkleri tartaklarken çekilen görüntüleri ortaya çıkan Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov istifa etti. Bulgaristan’da iktidardaki koalisyon hükümetinin ortaklarından Bulgaristan Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (NFSB) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov istifa etti. İstifasını...