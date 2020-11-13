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  3. 13 Kasım 2020 16:20

Türkmenistan'da 6 metre yüksekliğindeki altın kaplama köpek heykeli ülkeyi karıştırdı

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Cem Özer bombayı patlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu
Cem Özer bombayı patlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu
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Aracıyla dehşet saçan savcının oğlu için karar çıktı
Aracıyla dehşet saçan savcının oğlu için karar çıktı
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Endonezya’da maske takmayanlara şınav çekme cezası
Endonezya’da maske takmayanlara şınav çekme cezası
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Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan iddiası
Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan iddiası
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Okuyup meslek sahibi olacak çocukları dağa kaçırdılar
Okuyup meslek sahibi olacak çocukları dağa kaçırdılar
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Erzurum'da mezarlıkta kış hazırlığı
Erzurum'da mezarlıkta kış hazırlığı
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