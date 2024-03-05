Turuncu alarm verilmişti; cadde ve sokaklar göle döndü!

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Muğla'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bir balıkçı teknesi kıyıya vurdu.

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