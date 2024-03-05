Anasayfa Video Galeriler Gündem Turuncu alarm verilmişti; cadde ve sokaklar göle döndü! Turuncu alarm verilmişti; cadde ve sokaklar göle döndü! 05 Mart 2024 Salı Saat: 12:50 Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Muğla'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bir balıkçı teknesi kıyıya vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e6eaf78f3ab1949e084843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada WhatsApp mesajları yüzünden işinden olmuştu; AYM son noktayı koydu Ukrayna, Rusya'nın devriye gemisini batırdı 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri dehşete düşürdü İstanbul'da dehşet! Otomobilde ceset bulundu Ankara'da komşu kavgası kanlı bitti Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı Ayda 300 bin TL maaşla çalışacak eleman aranıyor Kazara kendini vuran polis memurundan acı haber