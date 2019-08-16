Turuncu Liste’de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
16 Ağustos 2019 11:45
Turuncu Liste’de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 12-13 Ağustos 2019 tarihlerinde Erzincan-Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste’de yer alan; sözde Munzur Gucu Sorumlusu olarak faaliyet gösteren ’Fikri kod adlı Ahmet Boyraz’ olduğu tespit...