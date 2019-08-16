  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Ağustos 2019 11:45

Turuncu Liste’de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 12-13 Ağustos 2019 tarihlerinde Erzincan-Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste’de yer alan; sözde Munzur Gucu Sorumlusu olarak faaliyet gösteren ’Fikri kod adlı Ahmet Boyraz’ olduğu tespit...

Video Galeri
Down sendromlu Rabia’ya damatsız düğün
Down sendromlu Rabia’ya damatsız düğün
Video Galeri
Sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı
Sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı
Video Galeri
Bakan Akar, Şanlıurfa’da
Bakan Akar, Şanlıurfa’da
Video Galeri
Yeşim Salkım, Gülben Ergen'i fena ti'ye aldı
Yeşim Salkım, Gülben Ergen'i fena ti'ye aldı
Video Galeri
Moto kurye kılığında kart kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı
Moto kurye kılığında kart kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı
Video Galeri
Aleyna Tilki'ye pedofili tepkisi
Aleyna Tilki'ye pedofili tepkisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM