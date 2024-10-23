Anasayfa Video Galeriler Gündem TUSAŞ saldırısında ilk detaylar: Hainler taksiyle geldi TUSAŞ saldırısında ilk detaylar: Hainler taksiyle geldi 23 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 19:06 Güncelleme: 23 Ekim 2024 Çarşamba 19:06 Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında iki teröristin kullandıkları taksiyi gasp ettikleri öğrenildi. Taksi şoförünün akıbeti ise bilinmiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67191ef358372a557f007f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teröristler kamerada: TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var Ankara'da TUSAŞ tesisinde patlama ve silah sesleri Minik Narin'in son görüntüsü ortaya çıktı Pencereden bakan kız çocuğuna iğrenç taciz Çocuğa cinsel istismar davasında tanık davalık oldu Türkiye'nin ''bitmez'' denilen sektörü bitiyor: Yetiştirecek eleman bulunamıyor Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 8 araç birbirine girdi: Bir evladımız şehit düştü Kendi kendine dava açıp, mahkemelik oldu