TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne saldırı gerçekleştiren biri erkek biri kadın 2 terörist, saldırı öncesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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