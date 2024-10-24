Anasayfa Video Galeriler Gündem TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı 24 Ekim 2024 Perşembe Saat: 07:05 Güncelleme: 24 Ekim 2024 Perşembe 07:05 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne saldırı gerçekleştiren biri erkek biri kadın 2 terörist, saldırı öncesi güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6719c796eef3f1777e0f9ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TBMM'de İYİ Partililerin eleştirdiği Bahçeli'yi, DEM Partililer savundu! Milli Savunma Bakanı Güler: ''Bir türlü akıllanmıyorlar'' İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın İstanbul - Bursa feribotunda bomba ihbarı TUSAŞ saldırısında ilk detaylar: Hainler taksiyle geldi Teröristler kamerada: TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var Ankara'da TUSAŞ tesisinde patlama ve silah sesleri Minik Narin'in son görüntüsü ortaya çıktı