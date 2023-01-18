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  4. Tutankhamun'un hazineleri İstanbul'da görücüye çıkıyor

Tutankhamun'un hazineleri İstanbul'da görücüye çıkıyor

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Dünyanın birçok yerinde sergilenen ''Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi'' İstanbul'da ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

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