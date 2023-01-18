Anasayfa Video Galeriler Gündem Tutankhamun'un hazineleri İstanbul'da görücüye çıkıyor Tutankhamun'un hazineleri İstanbul'da görücüye çıkıyor 18 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 15:50 Güncelleme: 18 Ocak 2023 Çarşamba 15:50 Dünyanın birçok yerinde sergilenen ''Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi'' İstanbul'da ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c7eb20bf51a34b7d71e053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan seçim için net tarih verdi Ankara-İstanbul yolunda mağazada yangın Vay manyak vay! Para verirken, çalışanı kaçırmaya çalıştı 10 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı kararı Akşener ''ahlaksızlık'' deyip AK Parti'nin seçim planını eleştirdi Van'da korkutan deprem MSB'den dikkat çeken NATO paylaşımı İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek İstanbul'da Nüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktü