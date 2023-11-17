Anasayfa Video Galeriler Gündem Tutuklanan Bahar ve Nihal Candan sinir krizi geçirdi Tutuklanan Bahar ve Nihal Candan sinir krizi geçirdi 17 Kasım 2023 Cuma Saat: 09:55 ''Kara para aklama'' ve ''suç örgütüne üye olma'' suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal Candan, tutuklama kararının ardından sinir krizi geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65570e5aa3eff82b940b7e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Plajda kabus! Yıldırım sahildeki kadının üzerine böyle düştü Bakan Fidan'ın mülakat görüntüleri gündem oldu Metin Uca hayatını kaybetti İşte Kılıçdaroğlu'nun yol haritası: Mutfak videolarına devam Adında ''Anadolu'' var! Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, Türkiye'de görüldü Terör değil, ayı saldırısı! Bir ilimizde daha aynı saldırı Düğünde 'istek şarkımı çalmadılar'' dehşeti: Ölü ve yaralılar var Bakan Yerlikaya açıkladı: 73 ilde dev operasyon İstanbul'da kimyasal madde deposunda büyük yangın