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Tutuklanan Bahar ve Nihal Candan sinir krizi geçirdi

''Kara para aklama'' ve ''suç örgütüne üye olma'' suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal Candan, tutuklama kararının ardından sinir krizi geçirdi.

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