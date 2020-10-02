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  3. 02 Ekim 2020 12:10

Tutuklanan HDP'li Kars Belediye Başkanı Bilgen görevden uzaklaştırıldı

HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Kars Belediyesi'ne kayyum atandı.

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