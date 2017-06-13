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  3. 13 Haziran 2017 10:45

Tuvalet deliğindeki telefonunu alırken kolundan oluyordu

Erzurum’da bir hastanede tuvalet deliğine düşen cep telefonunu çıkartmaya çalışan adamın kolu sıkıştı. Vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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