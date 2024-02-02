Anasayfa Video Galeriler Gündem Tuvaleti geldi, 9 saatlik rehine krizi sona erdi Tuvaleti geldi, 9 saatlik rehine krizi sona erdi 02 Şubat 2024 Cuma Saat: 07:35 Güncelleme: 02 Şubat 2024 Cuma 07:35 Kocaeli'de fabrikadaki rehine krizi saldırganın tuvaleti gelince tam 9 saat sonra sona erdi... Rehin alınan işçiler tam 9 saatlik endişeli bekleyişin ardından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bc711b86e11e1161088cf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rehine krizinde doğum günü kutlaması Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük kaza! Yaralılar var Hatay Cumhuriyet Başsavcısı: ''Enkazdan çıkarılan 193 cesedin DNA eşleşmesi yapılamadı'' Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Suç dosyası kabarık Eski 22 derecede havaya atılan sıcak su kristalleşti Erdoğan'dan dikkat çeken şeriat açıklaması Çılgın paraşütçü işbaşında! Kahvaltı keyfi gökyüzüne taşındı Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı! İstanbul’a 150 yeni otobüs daha geliyor