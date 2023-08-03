Tuvana Türkay'dan plajda oryantal şov

Türkiye'nin tartışmasız en güzel kadınlarından biri olan ünlü oyuncu Tuvana Türkay sosyal medyadan yaz tatili paylaşımlarına sahildeki oryantal şov videosu ile devam etti.

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