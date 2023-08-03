Anasayfa Video Galeriler Gündem Tuvana Türkay'dan plajda oryantal şov Tuvana Türkay'dan plajda oryantal şov 03 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 13:40 Güncelleme: 03 Ağustos 2023 Perşembe 13:40 Türkiye'nin tartışmasız en güzel kadınlarından biri olan ünlü oyuncu Tuvana Türkay sosyal medyadan yaz tatili paylaşımlarına sahildeki oryantal şov videosu ile devam etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cb841b06c9aa6df00f897b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Her mahalledeki ünlü markette büyük rezalet! Eşini başkasıyla gördü, ortalık savaş alanına döndü! Belediye Meclisi karıştı! Yumruklar havalarda uçuştu Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'e çıktı Ünlü zincir markette skandal! Zabıta hepsine el koydu Dikkat! Eli kan yüreği nefret dolu bu canavar aramızda geziyor! Korkulan oldu! Baraj tamamen kurudu Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem Kocaeli'de polislere silahlı saldırı!