Tüyler ürperten olay: Anne, çocuğunu yangından aşağı atarak kurtardı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yağmacıların ateşe verdiği ileri sürülen bir binada mahsur kalan anne, küçük çocuğunu kurtarmak için inanılmaz bir olay gerçekleştirdi.

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