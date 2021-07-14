Anasayfa Video Galeriler Gündem Tüyler ürperten olay: Anne, çocuğunu yangından aşağı atarak kurtardı Tüyler ürperten olay: Anne, çocuğunu yangından aşağı atarak kurtardı 14 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 19:45 Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yağmacıların ateşe verdiği ileri sürülen bir binada mahsur kalan anne, küçük çocuğunu kurtarmak için inanılmaz bir olay gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ef14aef3cb513db1786123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muharrem İnce: Sağdan gidelim dedik 'niye sağdasın' diyorlar Akşener ''kesin bilgi, yayalım'' deyip açıkladı: ''Cumhurbaşkanı adayımız...'' Uçurumun kenarındaki salıncaktan böyle düştüler Köyüne döndü, hibe desteğiyle 3 yılda 250 bin TL kazandı Fenerbahçe'de Volkan Demirel devri sona erdi Hayırsız evlat annesini sokak ortasında darp etti Takla atan araçtan inanılmaz kurtuluş kamerada HDP ilçe binasına silahlı saldırı Bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı