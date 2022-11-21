Anasayfa Video Galeriler Gündem Tüyler ürpertici olay: Bir gün önce ölen hasta ertesi gün hastaneye geldi! Tüyler ürpertici olay: Bir gün önce ölen hasta ertesi gün hastaneye geldi! 21 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 17:10 Arjantin’in Buenos Aires şehrindeki bir hastaneye ait güvenlik kamerası görüntüleri tüyler ürpertti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637b86d854306c55a96b4d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyelilerin ''cin çıkarma'' dehşetinde 3 kişi tutuklandı Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'den kaza sonrası ilk açıklama Karkamış'a roketli saldırı ölü ve yaralılar var Günün kahramanı Afgan uyruklu bu çocuk oldu Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var 3'üncü kattan düşen kediyi havada yakaladı Hıncal Uluç hayatını kaybetti Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi davalık oldu İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı