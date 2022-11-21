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  4. Tüyler ürpertici olay: Bir gün önce ölen hasta ertesi gün hastaneye geldi!

Tüyler ürpertici olay: Bir gün önce ölen hasta ertesi gün hastaneye geldi!

Arjantin’in Buenos Aires şehrindeki bir hastaneye ait güvenlik kamerası görüntüleri tüyler ürpertti.

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